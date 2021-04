Speciale energia: in aumento parco circolante a metano, immatricolazioni raddoppiate in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce in Italia il parco veicolare circolante a metano, dove nel 2020 il numero di veicoli è passato a oltre 1,08 milioni dagli 1,07 milioni registrati nel 2019 e le immatricolazioni sono più che raddoppiate (59,2 per cento in più a marzo del 2020 rispetto all'anno precedente). Sono cifre che, secondo i dati forniti da Federmetano, rappresentano oggi il 2,1 per cento del parco veicolare totale italiano e testimoniano di un interesse reale da parte del consumatore, con l'auspicio - osserva l'associazione - che anche le aziende automobilistiche facciano la loro parte. Secondo l’elaborazione di Federmetano sui dati forniti da Aci (Automobile Club d’Italia) il 90 per cento del circolante a metano è rappresentato dalle autovetture (circa 980 mila) e il 9 per cento dagli autocarri trasporto merci (circa 95 mila). (Res)