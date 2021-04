Lazio: Corrotti-Bonini (Lega), gestione Cep è fallimento uomini Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le criticità del Cep evidenziate da numerosi amministratori locali sottolineano una gestione targata Pd già criticata più volte per le sue spese, sia per l'acquisto della sede a Zagarolo sia per gli affidamenti diretti, che rischia ora di trascinare con sé il destino di tutti i comuni della provincia di Roma all'interno della sua area di competenza a causa di una situazione di passivo in bilancio di svariati milioni di euro". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e Marco Bonini, consigliere Lega al comune di Zagarolo. "Migliaia di cittadini chiedono maggior trasparenza per una situazione che va avanti da ormai troppo tempo, come già evidenziato nel 2019 anche dal Collegio dei revisori dei Conti del comune di Zagarolo", conclude. (Com)