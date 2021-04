Burkina Faso: fonti stampa, i tre cittadini europei dispersi "forse uccisi dai terroristi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre fonti della sicurezza sostengono invece che i giornalisti spagnoli sarebbero stati ritrovati, informazione tuttavia smentita dal console spagnolo. "L'ambasciata spagnola in Mali, che è accreditata in Burkina Faso, è in stretto contatto con le famiglie dei due scomparsi, che sono state informate prontamente degli eventi e delle indagini che si stanno svolgendo per cercare di localizzarli", hanno riferito fonti diplomatiche citate da "La Razon". Le forze della sicurezza hanno dichiarato che l'attacco è stato effettuato da uomini armati che sono arrivati a bordo di due pick-up e di "decine di motociclette", precisando che gli aggressori sono riusciti a sottrarre armi e attrezzature, fra cui due pick-up e un drone. Negli ultimi anni si sono verificate diverse prese di ostaggi internazionali in Burkina Faso: a gennaio del 2016 una coppia australiana è stata rapita a Djibo (al confine con Mali e Niger), mentre nel dicembre 2018, una coppia italo-canadese è scomparsa sulla strada tra Bobo-Dioulasso e Ouagadougou. I due sono stati rilasciati in Mali dopo oltre un anno di sequestro. (Res)