Lavoro: Cgil-Cisl-Uil Lombardia, per covid lavoratori più a rischio stress, occorre rinnovata attenzione da imprese e istituzioni

- Sottovalutare i rischi dello stress lavoro-correlato, soprattutto in questa fase di pandemia Covid-19, può determinare impatti negativi rispetto alla sicurezza nel lavoro e alla salute di lavoratrici e lavoratori. È quanto emerso questa mattina nel corso del webinar “Lo stress lavoro correlato al tempo del Covid” organizzato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia in vista della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Il Covid-19 impone - sostengono Cgil, Cisl e Uil Lombardia - di aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e soprattutto di avviare delle azioni per combatterlo e trovare le idonee soluzioni al problema che diventa sempre più evidente. L’organizzazione del lavoro, come hanno sempre sostenuto le organizzazioni sindacali, può essere un fattore di rischio se non correttamente gestito, sia per chi si è sempre recato sul luogo di lavoro sia per chi opera in 'smart-working'. (segue) (com)