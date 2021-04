Lavoro: Cgil-Cisl-Uil Lombardia, per covid lavoratori più a rischio stress, occorre rinnovata attenzione da imprese e istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversamente da altre categorie di rischi lavorativi, lo stress lavoro correlato è infatti sempre presente indipendentemente dal fatturato aziendale, dal numero di dipendenti e dal settore di appartenenza o potrebbe aumentare nel caso di lavoro agile. A maggior ragione a seguito di un cambiamento globale quale quello portato da una pandemia il rischio da stress lavorativo deve essere affrontato, gestito, monitorato e deve portare alla messa in atto di misure preventive efficaci allo scopo di ridurre l’entità del potenziale danno, favorire il benessere delle persone nelle organizzazioni ed un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. Sono ugualmente importanti anche la prevenzione ed il blocco delle azioni di mobbing, una formazione dei lavoratori adeguata alla mansione ed ai carichi di lavoro ed il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro (riposi, ferie, congedi, lavoro supplementare e straordinario). (com)