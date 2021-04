Brasile: nominato nuovo presidente dell'istituto di statistica dopo polemiche per taglio ai fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva firmato la legge di Bilancio del 2021 che, tra le altre cose, non prevedeva fondi per la realizzazione del censimento. L'Ibge, riassume il quotidiano "O Globo", aveva chiesto 3,4 miliardi di real per l'operazione, l'equivalente di circa 515 milioni di euro, ma il governo federale era arrivato a concederne circa 2 miliardi. Il passaggio in parlamento avrebbe tolto alla voce altri fondi, lasciando solo 71 milioni di real (circa 10 milioni di euro), il 5 per cento di quanto stimato in origine. L'Ibge aveva quindi certificato l'impossibilità di portare a termine il compito e provveduto a cancellare il concorso per selezionare il personale adatto ad effettuare le rilevazioni. (Brb)