Danimarca: premier Frederiksen, dal 2022 al via produzione locale di vaccini anti Covid

- La Danimarca punta ad avviare la produzione locale di vaccini contro il Covid-19 nel 2022. Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen parlando ai media locali. Secondo quanto spiegato, il nuovo impianto per la produzione dei vaccini in Danimarca sarà di proprietà privata e sarà gestito da un'azienda selezionata dopo una gara che dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane. "Vorremmo assicurare una maggiore sicurezza nelle forniture dei vaccini sul territorio danese", ha dichiarato Frederiksen, che in passato ha criticato l'approccio dell'Ue nell'assicurare le forniture dei vaccini anti Covid ai Paesi membri. "Consideriamo i vaccini come parte complessiva della prontezza della Danimarca e, quindi, come un'infrastruttura critica", ha aggiunto la premier danese.(Sts)