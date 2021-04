Camera: domani audizioni su Agenda 2030 e lotta contro le pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 28 aprile, alle ore 15, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti delle organizzazioni e agenzie internazionali aderenti allo Act-Accelerator (Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, Gavi, Foundation for Innovative New Diagnostics-Find, Unitaid, Cepi), sull'impegno della comunità internazionale nella lotta contro le pandemie nell'ambito dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)