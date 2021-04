Milva: Livia Pomodoro, dovremo fare molto per ricordarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente ricorderò questa sua grande capacità di fare spettacolo come noi vorremo che fosse anche per il futuro e penso che dovremo dedicarle altre attenzioni per continuare nella tradizione che ha fatto il Piccolo Teatro con lei. È bellissimo vedere oggi anche molti giovani a renderle l'ultimo saluto. Milva è stata una grandissima cantante e credo che sarà ricordata molto a lungo. Dovremo fare anche noi molto per ricordarla". Questo il pensiero su Milva da parte di Livia Pomodoro, magistrato e presidente dell'Accademia di belle arti di Brera, fuori dal Piccolo Teatro di Milano dove è stata allestita oggi la camera ardente dell'artista.(Rem)