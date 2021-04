Recovery: Baldini (M5s), con commissione speciale centralità al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta del Movimento cinque stelle di istituire una commissione bicamerale speciale sul Pnrr "serve a restituire al Parlamento il suo ruolo centrale come organo di controllo, vigilanza e garanzia". E' quanto afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino. "Il fondi del Recovery sono un'occasione storica di rilancio del nostro Paese e occorre spenderli nel modo migliore, assicurandosi che la gestione dei progetti sia portata avanti nel massimo della trasparenza, con i giusti tempi e con la vigilanza delle Camere" conclude. (Com)