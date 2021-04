Germania: ministero Economia, migliorate stime di crescita al 3,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica della Germania dovrebbe al 3,5 per cento nel 2021, un dato più marcato di quanto previsto in precedenza. Lo riferisce il ministero dell’Economia tedesco, secondo cui le stime sono migliorate grazie anche all’accelerazione della campagna di vaccinazione che fa sperare a un rapido ritorno alla normalità. "La proiezione del governo si basa sul presupposto che le misure di vasta portata che limitano i contatti sociali negli spazi pubblici (..) potrebbero essere gradualmente allentate nel corso del secondo trimestre del 2021", si legge nella nota del ministero dell'Economia. Le stime precedentemente pubblicate dal dicastero prevedevano una crescita di 3,0 per cento per l’anno corrente. (Geb)