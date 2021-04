Roma: Zannola (Pd), a Pietralata atto vile che lede la memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A due giorni dal 25 aprile, questa notte a Pietralata hanno incendiato la lapide dei partigiani, dopo aver bruciato due settimane fa la corona di fiori che li ricorda. Un simbolo molto voluto e sentito dai residenti, su un muro delle case popolari. La targa ricorda quando in via del Peperino nove partigiani e un civile furono trucidati dai paracadutisti tedeschi. Ancora una volta i fascisti si dimostrano dei vili e dei vigliacchi, che agiscono con violenza e al buio". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del Pd capitolino, Giovanni Zannola (Com)