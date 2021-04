Trasporti: Zaccheo (Art), nuova mobilità deve passare per regolazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assolutamente necessario ripensare alla mobilità in termini di sostenibilità ambientale e sociale: nel Pnrr sono previsti investimenti per sviluppare un sistema infrastrutturale più moderno, digitale, intermodale tra i diversi sistemi e le diverse reti di trasporto, anche nell’ottica di una maggiore resilienza e sostenibilità, nonché per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Così il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, intervenuto oggi al webinar “Cittadini, istituzioni e aziende insieme per una nuova mobilità”. “La nuova mobilità deve necessariamente passare attraverso una regolazione sostenibile: la funzione regolatoria costituisce un rilevante strumento di impulso sia nella fase di attuazione ex ante, mediante il coinvolgimento dei soggetti attuatori delle finalità medesime, sia in fase di controllo ex post, attraverso la verifica di conformità effettiva dell’attività rispetto agli atti di regolazione”, ha spiegato. (Rin)