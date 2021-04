Difesa: Serbia, decisione su leva obbligatoria in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione su una possibile reintroduzione della leva obbligatoria in Serbia sarà presa dal Parlamento "a settembre o ottobre". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, in un intervento per l'emittente "Tv Prva". Il ministro ha precisato che la decisione sarà presa dopo "un ampio dibattito pubblico" sul tema. "Sostengo il servizio militare regolare, penso che sia positivo per formare la personalità e addestrare i giovani alle abilità militari, ma la decisione non sarà presa dal ministero della Difesa", ha osservato Stefanovic ricordando che la leva obbligatoria è stata sospesa nel 2010. Riguardo alla durata del servizio militare obbligatorio, Stefanovic ha detto che "il quadro all'esame va dai tre ai nove mesi". "Lo Stato maggiore è più incline ad un servizio di sei mesi", ha precisato il ministro. Alla fine di gennaio il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha annunciato l'avvio di un "ampio dibattito pubblico" sull'opportunità di reintrodurre il servizio di leva obbligatoria nel Paese. Vucic ha precisato che il dibattito verrà aperto nei prossimi mesi. "Ne parleremo prima di prendere qualsiasi decisione, perché (l'opzione) ha i suoi lati positivi e negativi", ha detto il capo dello Stato. (segue) (Seb)