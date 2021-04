Difesa: Serbia, decisione su leva obbligatoria in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vucic, uno dei lati negativi è rappresentato dai costo di cui lo Stato dovrebbe farsi carico. Solo le provviste alimentari per il mantenimento dei soldati di leva, ha detto il presidente serbo, costerebbero al Paese circa 70 milioni di euro. A tale cifra, secondo Vucic, si devono aggiungere gli stipendi dei militari di leva per un costo compreso fra gli 1,2 e 1,8 miliardi di euro. Uno dei lati positivi, sempre secondo Vucic, sarebbe rappresentato dalla costruzione o dal rinnovo di caserme in comuni che al momento sono quasi disabitati e che potrebbero così trovare un nuovo impulso per la loro economia. (segue) (Seb)