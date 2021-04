Difesa: Serbia, decisione su leva obbligatoria in autunno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 gennaio Vucic ha affrontato l'argomento dichiarando che è in corso fra le autorità politiche una discussione sulla possibile reintroduzione della leva obbligatoria nel Paese. Vucic ha così confermato le dichiarazioni rese in precedenza dal ministro della Difesa, Nebojsa Stefanovic, secondo cui è stata presa in considerazione questa eventualità. Il capo dello Stato ha precisato che per ora "si vagheggia soltanto" sui pro e contro dell'eventuale reintroduzione. Al momento, ha aggiunto, ci sono "abbastanza ragioni" per reintrodurre la leva obbligatoria e "un po' di meno" per non farlo. "Non c'è ancora una decisione definitiva", ha detto il capo dello Stato spiegando che la leva obbligatoria non avrebbe comunque una durata di un anno ma sarebbe di "quattro, cinque o sei mesi". (Seb)