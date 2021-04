Brasile: covid, si insedia oggi commissione d'inchiesta su gestione governo Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si insedia oggi, presso il Senato del Brasile, la commissione parlamentare di inchiesta sulle possibili negligenze del governo sulla gestione dell'emergenza pandemica. La prima giornata sarà interamente dedicata a ratificare le nomine delle figure chiave del gruppo di lavoro, il presidente, il vice presidente e il relatore. L'avvio dei lavori è stato preceduto da settimane di accese polemiche sulla creazione stessa della commissione, vista più come luogo per la resa dei conti tra il presidente Jair Bolsonaro e i suoi oppositori politici e istituzionali che come momento di dibattito sull'emergenza. La commissione, che domani fisserà orari e metodo di lavoro, discuterà una serie di temi che vanno dai presunti "errori del governo nell'acquisto dei vaccini" alla "promozione di trattamenti preventivi del Covid non avallati da prove scientifiche", dalla "militarizzazione del ministero della Salute" alla poca considerazione "della gravità della malattia", passando per la critica alle "misure di restrizione adottate per contrastarla". La relazione finale sarà passata alle autorità inquirenti per valutare possibili azioni. (segue) (Brb)