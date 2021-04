Brasile: covid, si insedia oggi commissione d'inchiesta su gestione governo Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche verranno mosse ai diversi avvicendamenti alla guida del ministero della Salute, incarico passato da Luiz Henrique Mandetta a Nelson Teich, da Eduardo Pazuello all'attuale Marcelo Quiroga. Cambi che hanno fatto discutere perché effettuati dopo che i vari ministri avevano mostrato contrarietà alle scelte del presidente. Più circostanziate le accuse sul generale Pazuello, la cui formazione prettamente militare lo avrebbe reso "palesemente" non adeguato all'incarico. Si parlerà delle polemiche per i tentativi di inserimento della clorochina nei protocolli sanitari di cura, anche in casi non gravi, e - forse soprattutto - delle resistenze di Brasilia ad accettare le misure di distanziamento sociale e la paralisi delle attività economiche decise dai governatori dei vari stati. Il presidente Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, ha lavorato per mantenere alto il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. (segue) (Brb)