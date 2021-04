Brasile: covid, si insedia oggi commissione d'inchiesta su gestione governo Bolsonaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dibattito suscita la scelta dei nomi che dovranno coordinare i lavori, scelti con accordo in formale tra gli undici senatori e oggi pronti ad esordire. Il presidente, Omar Aziz, è considerato figura indipendente, non ostile al governo, e per ragioni di provenienza probabilmente sensibile al dossier della crisi "dell'ossigeno" a Manaus. Il numero due, Randolfe Rodrigues, è invece un noto avversario del presidente, leader delle opposizioni nella camera alta. Anche Renan Calheiros, il probabile relatore cui spetterà il compito di trasmettere le conclusioni dei lavori alla pubblica accusa o all'avvocatura generale dello stato, è visto come avversario del capo dello stato. Sulla sua nomina grava ancora un ricorso presentata da una deputata vicina a Bolsonaro, questione che dovrebbe comunque essere risolta a breve. C'è infine da considerare la candidatura alla presidenza avanzata da Eduardo Girao, un indipendente ritenuto però non lontano dal governo. (segue) (Brb)