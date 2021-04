Brasile: covid, si insedia oggi commissione d'inchiesta su gestione governo Bolsonaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione era stata proposta una prima volta da alcuni parlamentari, ma respinta dal presidente del Senato, Rodrigo Pacheco. Un'iniziativa, avvertiva quest'ultimo, che lungi dall'esaminare le reali responsabilità sulla gestione della crisi, sarebbe stata solo occasione per un dibattito politico in vista delle presidenziali del 2022. I parlamentari avevano presentato un ricorso, accolto dal giudice della Corte suprema, Renato Barroso. Il magistrato chiariva che il Senato non avrebbe potuto negare la creazione del gruppo per motivi di "convenienza e opportunità politica". Bolsonaro ha sin dall'inizio contestato la creazione del gruppo, parlando di una nuova manovra politica organizzata ai suoi danni. L'ordine della Corte suprema è una "giocata organizzata tra Barroso e i banchi di sinistra del Senato per attaccare il governo", ha detto Bolsonaro in dichiarazioni rilanciate anche sul suo profilo twitter. Bolsonaro si è quindi rivolto a Barroso sottolineando di "conoscerne il suo passato, la vita e quello che ha sempre difeso. Il modo in cui è arrivato alla Corte, compreso difendendo il terrorista Cesare Battisti", ha aggiunto. (segue) (Brb)