Brasile: covid, si insedia oggi commissione d'inchiesta su gestione governo Bolsonaro (6)

- L'iniziativa prende il via dopo che il Brasile, primo paese a registrare un caso di contagio in America latina, tocca quota 392.204 morti, di cui 1.279 nelle ultime 24 ore. La media mobile degli ultimi sette giorni parla di 2.451 decessi al giorno, in calo del 20 per cento rispetto alla media registrata due settimane fa. Si tratta di un indicatore importante che conferma il progressivo raffreddamento dei numeri della crisi sanitaria. Per la prima volta da luglio del 2020, inoltre, in nessuno degli stati che compongono la federazione si sono registrati aumenti nel numero di vittime. L'attesa è che prenda il via una tendenza al ribasso e non alla sola stagnazione dei numeri. Il paese segna infatti da 96 giorni una media settimanale di morti superiore a mille e da 41 giorni superiore a duemila. (Brb)