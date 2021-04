Lavoro: Venturi (Fiom) su Ast Terni, governo incontri ThyssenKrupp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento di Acciai Speciali Terni è stato scelto come uno dei luoghi simbolo del mondo del lavoro e ospiterà uno dei tre eventi di “L’Italia si cura con il lavoro” per l’edizione 2021 del Primo Maggio con la presenza di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil e di Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Acciai Speciali Terni è un’azienda strategica nell’industria dell’acciaio, che ha dichiarato nei giorni scorsi 157 milioni di passivo: pesa ovviamente sul bilancio la crisi innescata dalla pandemia, ma anche la decisione di ThyssenKrupp di svalutare gli asset per 70 milioni di euro, di cui 32 negli impianti, nelle attrezzature industriali e commerciali”, ha commentato Venturi, aggiungendo che quando si vende, teoricamente, si dovrebbe fare il contrario. “Il segnale della svalutazione non è quindi il massimo che ci si potesse attendere nel momento in cui si è formalmente avviata la procedura di cessione, per non dire del fatto che la perdita di esercizio di 157 milioni di euro, fa scendere il valore del patrimonio netto da 243 a 81 milioni di euro, introducendo in prospettiva il tema di una necessaria ricapitalizzazione”, ha continuato, auspicando un’interlocuzione tra governo e ThyssenKrupp per garantire non solo l’integrità del sito ternano, ma per avere certezze sulla solidità industriale, commerciale e finanziaria di coloro che presenteranno le manifestazioni di interesse vincolanti. (Com)