Recovery: Marattin (Iv), occorre riqualificazione della politica, serve accedere al Mes

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "è monco, manca un capitolo fondamentale che è il Pnrp, il Piano nazionale di riqualificazione della politica. Senza la riqualificazione della politica non ci potrà essere un Mario Draghi per salvare il Paese". Lo ha affermato il deputato di Italia viva, Luigi Marattin, rivolgendosi al premier nel suo intervento nell’Aula della Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Pnrr. "Iv coglie il suo appello non solo ora - ha proseguito Marattin -, ma tra sei mesi quando si tratterà di passare dalle parole ai fatti nell’attuazione di questo Piano". Sul Meccanismo europeo di stabilità "non abbiamo cambiato idea", ha concluso Marattin, secondo cui "una volta capito cosa fare sulla sanità, occorre accedere alla linea pandemica del Mes". (Rin)