Licenza: M5s Lazio, cordoglio per morte sindaco Romanzi

- "Il nostro profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Romanzi, sindaco del Comune Licenza e presidente della Comunità Montana dell'Aniene, altra vittima di questo terribile virus che non da' tregua. Abbiamo perso un uomo instancabile, che si è sempre battuto per la tutela del patrimonio naturalistico dei Parchi regionali dei Monti Simbruini e dei Monti Lucretili". Così in una nota il Movimento 5 stelle del Lazio. "L'attenzione e la passione per il suo territorio, hanno portato Luciano ad accogliere con entusiasmo la nostra Proposta di legge per la valorizzazione degli Ospedali montani del Lazio, che abbiamo avuto l'onore di presentare insieme lo scorso febbraio. In quella circostanza abbiamo apprezzato, una volta di più, il suo impegno per la sanità di prossimità, soprattutto nelle aree montane che vivono una condizione di maggiore isolamento. Siamo vicini ai suoi cari e a tutta la comunità licentina" (Com)