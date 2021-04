Energia: da Regione ok al ministero per migliorare efficienza centrale termoelettrica di Sermide (Mn)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha espresso parere positivo al rilascio, da parte del ministero della Transizione ecologica, dell'autorizzazione unica al progetto di 'A2A Gencogas spa', per la sostituzione delle 'parti calde', pale ugelli e tenute, di due delle tre turbine a gas nel modulo 4 della Centrale termoelettrica di Sermide (Mn), per migliorare l'efficienza energetica dell'impianto. "L'iniziativa - spiega Cattaneo - rientra nelle nostre azioni di miglioramento delle prestazioni ambientali di questo tipo di installazioni. Ma anche nella ricerca di un'elevata qualità degli interventi e delle trasformazioni territoriali. Regione Lombardia opera affinché le proprie scelte siano orientate a scelte compatibili con il rispetto dell'ambente e della qualità dell'aria". Con decreto n. 23 del 25 gennaio 2021 il ministero Ambiente e Tutela territorio e mare, ha infatti escluso la procedura di Valutazione impatto ambientale (Via) per il progetto di Sermide, nel rispetto di precise condizioni ambientali. "A seguito di tale esclusione - conclude l'assessore - non c'erano motivi ostativi. Fermo restando il rispetto delle condizioni disposte dallo stesso decreto. In particolare il ministero ha prescritto infatti alla Centrale di Sermine il non superamento dell'emissione massima annua degli inquinanti per tutti i camini, rispetto a quella autorizzata in precedenza. Ed ha previsto anche una riduzione delle ore di attività degli impianti durante la stagione invernale". (Com)