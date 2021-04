Imprese: Uggè (Conftrasporto) a Bonomi, incomprensibile sminuire ruolo dei concessionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le generalizzazioni sono sempre sbagliate, ma immagino che il giudizio negativo relativo ai servizi in concessione espresso dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi sul Corriere della Sera di oggi, sia frutto di sue esperienze dirette o indirette: in ogni casoci pare infondato e poco argomentato. Così Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio, in una nota. “Al contrario, le tantissime aziende italiane che operano con il sistema delle concessioni garantiscono, nella stragrande maggioranza dei casi, investimenti, posti di lavoro e sviluppo per la nostra economia e per il nostro paese, assicurando spesso, servizi indispensabili per la collettività: le aziende concessionarie che operano nel settore della mobilità delle persone, i concessionari dei servizi portuali, che continuano ad investire per potenziare e migliorare i nostri porti o i concessionari che operano nei servizi turistici che hanno saputo qualificare l’offerta turistica del nostro paese portandola tra le più apprezzate al mondo”, ha detto, definendo “incomprensibile” l’atteggiamento di chi contribuisce a “delegittimare e a sminuire il ruolo delle imprese che operano con il meccanismo delle concessioni”.(Com)