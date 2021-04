Lazio: Mattia (Pd), in IX commissione focus su disagio giovanile e pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi in IX Commissione un'audizione relativa alla proposta di legge n. 176/2019 in materia di politiche giovanili alla presenza dei Comuni di Latina, Viterbo, Colleferro, Fiumicino, Formia, Segni, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'Associazione Nazionale Presidi, Telefono Rosa, Associazione La Fenice e la dott.ssa Dalla Ragione esperta in disturbi alimentari, Comunità Sant'Egidio. "Non possiamo più ignorare gli effetti che la pandemia ha avuto sui nostri giorni e le nostre giovani. Aumentano violenza, cyber-bullismo, autolesionismo, bulimia e anoressia, ma anche povertà educativa e abbandono scolastico. Serve un sistema di contrasto, se non agiamo subito rischiamo di perdere un'intera generazione". Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio. (segue) (Com)