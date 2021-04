Lazio: Mattia (Pd), in IX commissione focus su disagio giovanile e pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, insieme agli amministratori di molti Comuni del Lazio colpiti da episodi di violenza giovanile, abbiamo messo in rete il contrasto alla violenza di genere e ai disturbi alimentari, il mondo della scuola, l'ordine degli psicologi, il volontariato sociale per ragionare insieme sulle possibili strade, e lo abbiamo fatto nel contesto del ciclo di audizioni sulla proposta di legge 176/2019 in materia di politiche giovanili - ha continuato la Mattia - Ho presentato questa proposta prima della pandemia, ora più che mai è il momento del coraggio per dare ai ragazzi e alle ragazze strumenti concreti per contrastare l'isolamento sociale, investire sui luoghi pubblici fisici e non dove si costruisce il cittadino e la cittadina, educare alla relazione, soprattutto con i più deboli e diffondere una cultura della solidarietà. Nel progettare la ripresa dobbiamo essere all'altezza delle sfide che il nuovo millennio e la crisi post-pandemica ci impongono: politiche attive del lavoro, una prospettiva di genere trasversale, investimenti in formazione, mobilità nazionale e internazionale. Solo così – ha concluso la Mattia - potremmo davvero portare la Regione e il Paese nel nuovo mondo, che deve essere alla portata di tutte e tutti". (Com)