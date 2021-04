Armenia: Bernini (FI), bene sensibilizzazione su genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, esprime "piena solidarietà all’amministrazione comunale di Ferrara che si è vista recapitare una missiva dall’ambasciatore turco, il quale ha bollato come iniziativa 'controproducente' un evento di sensibilizzazione sul tema del genocidio armeno". Secondo Bernini, "eventi come quelli organizzati a Ferrara sono assolutamente legittimi e non si può pensare di far calare sugli stessi una sorta di 'censura'. La libertà è un bene prezioso e abbiamo il dovere di preservarlo fino in fondo, soprattutto dinanzi a questo tipo di ingerenze che lasciano davvero perplessi". (com)