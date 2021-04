Russia: tribunale Mosca limita attività Fondazione lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale della città di Mosca ha limitato le attività del Fondazione lotta alla corruzione. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del tribunale moscovita, in attesa della decisione sul riconoscimento della sentenza sullo status di organizzazione estremista nei confronti dell'associazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. La richiesta è stata presentata in precedenza dalla Procura, che ha già avviato il procedimento per il riconoscimento come organizzazioni estremiste della Fondazione, dello staff di Navalnyj e del Fondo per la tutela dei diritti del cittadino. (Rum)