Recovery: Zevi (Rpdf), grave errore del governo su Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grave errore del Governo su Roma. Le promesse che erano circolate nei giorni scorsi sono disattese nella bozza che verrà inviata alla Commissione Europea". Lo afferma in un post su Facebook il candidato alle primarie del centro sinistra Tobia Zevi di "Roma puoi dirlo forte". "Soltanto pochi giorni fa ci eravamo rallegrati della infrastrutture che dovevano essere finanziate (metro C, chiusura anello ferroviario, raddoppio del Peschiera, linea ferroviaria Roma-Pescara). Pare invece che questi interventi non ci siano, o ci siano solo in parte, e che i pochi soldi a disposizione della Capitale andranno al Giubileo del 2025 (giusto) e a opere minori (la famosa funivia della Raggi tra Casalotti e Boccea). Si tratta di un grave errore". (segue) (Rer)