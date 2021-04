Recovery: Zevi (Rpdf), grave errore del governo su Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ho scritto e detto tante volte, in nessun paese al mondo si cresce a discapito della propria capitale. Al contrario: le aree metropolitane trainano lo sviluppo economico e sociale delle nazioni, tanto più nel nostro tempo di intensa urbanizzazione", continua Tobia Zevi nel suo post. "La sconfitta di Roma è anche quella della classe dirigente locale che non riesce a farsi ascoltare. Oggi dovremmo essere tutti uniti nel chiedere al Governo un ripensamento, al di là degli schieramenti politici e delle simpatie personali. A Roma serve un grande piano di infrastrutture e un grande piano di manutenzioni. Il servizio attuale - soprattutto in tema di mobilità - non è all'altezza di una capitale europea, e gli standard di sicurezza sono assolutamente a rischio anche a dispetto di investimenti pubblici fatti negli anni scorsi.Occorre agire. Tutti insieme. E subito", conclude. (Rer)