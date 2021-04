Francia: nel primo trimestre disoccupazione in calo dello 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno in Francia il numero di disoccupati iscritti nella categoria A (senza nessun lavoro) ha registrato un calo dello 0,4 per cento, l'equivalente di 14.500 persone in meno, per un totale di 3.800.700. È quanto emerge dalle stime del Pole Emploi, organismo pubblico responsabile dell'impiego in Francia. Se si includono anche gli iscritti nella categoria B (con un massimo di 78 ore di lavoro svolte in un mese) e C (con un minimo di 78 ore lavorate in un mese), sono complessivamente 6.012.600 i disoccupati nel Paese, 4.200 in più. Nel terzo e nel quarto trimestre dello scorso anno si era registrato un calo rispettivamente di 24.600 e 80.600 disoccupati nelle categorie A, B e C.(Frp)