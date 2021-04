Venezuela: sale a sei bilancio vittime naufragio nel Mar dei Caraibi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le Nazioni Unite hanno espresso “profonda costernazione” a fronte dell’ultimo naufragio avvenuto al largo della costa venezuelana giovedì 22 aprile. "Le acque del Mar dei Caraibi continuano a mietere vittime tra i venezuelani", ha detto Eduardo Stein, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i rifugiati e i migranti dal Venezuela. "Mentre le condizioni nel paese continuano a peggiorare, aggravate dalla pandemia Covid-19, i venezuelani continuano a intraprendere viaggi pericolosi che mettono a rischio la loro vita”. L’ultimo naufragio di un’imbarcazione che trasportava migranti e rifugiati venezuelani verso l’isola caraibica, di cui si ha notizia, risale allo scorso dicembre. In quell'occasione almeno 28 persone persero la vita. Secondo stime delle Nazioni Unite 5,4 milioni di venezuelani hanno lasciato il Paese per fuggire alla crisi politica ed economica in corso. La stragrande maggioranza di loro ha cercato rifugio i paesi della regione latinoamericana. (Vec)