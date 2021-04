Imprese: Credimi, al via Perseveranza con 200 milioni a sostegno della ripartenza delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credimi finanzia la ripresa delle imprese italiane grazie ad una cartolarizzazione da 200 milioni di euro: l’operazione, che si chiamerà “Perseveranza” per sottolineare la forza e la determinazione che le piccole imprese italiane stanno mettendo nel trasformarsi per superare anche questa crisi, porta il totale della raccolta di Credimi a 620 milioni di euro negli ultimi 12 mesi, rafforzando ulteriormente la posizione di più grande digital lender per le Pmi in Italia e nell’Unione europea. Stando al relativo comunicato stampa, Perseveranza è stata sviluppata con la partecipazione di primari operatori del settore finanziario: prendono infatti parte all’operazione in veste di senior noteholder della cartolarizzazione Banco Bpm e Intesa Sanpaolo, che con la divisione Imi Corporate and Investment Banking ha condiviso con Banca Akros il ruolo di arranger, Bnp Paribas Securities Services in qualità di account bank e paying agent, Banca Finint quale servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of the noteholders. Gattai Minoli Agostinelli e Jones Day gli studi legali che hanno seguito l’operazione. Secondo l’Osservatorio Piccole Imprese Italiane lanciato da Credimi, prosegue la nota, molte piccole aziende per far fronte alla crisi sono orientate verso soluzioni difensive, che prevedono nella maggior parte dei casi la riduzione degli investimenti: c’è però un 10 per cento che ha intenzione di sfidare il Covid mantenendo i propri piani di crescita investendo in digitalizzazione, ricerca e sviluppo, nuovi prodotti, ampliamento della rete commerciale, marketing e pubblicità. (segue) (Com)