Imprese: Credimi, al via Perseveranza con 200 milioni a sostegno della ripartenza delle Pmi (3)

- Grazie a questa cartolarizzazione, prosegue la nota, le Pmi potranno richiedere finanziamenti con durata di 5 anni, di cui il primo anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto dal 2022. Perseveranza è molto importante per Credimi, perché conferma che attori differenti possano unire le forze per potenziare investimenti e ripresa, anche in quelle aziende piccole e piccolissime che più difficilmente ottengono le risorse e il supporto professionale necessari per adattarsi alla nuova realtà”, ha commentato Ignazio Rocco, fondatore e amministratore delegato di Credimi. “Molte piccole aziende stanno provando a reinventarsi: poter richiedere in pochi minuti finanziamenti fino a due milioni di euro e ottenere in tre giorni sia la risposta che il supporto istantaneo di operatori qualificati è un supporto importante per la ripartenza, e Perseveranza convoglia velocemente il risparmio privato verso l’economia reale riconoscendone i frutti”, ha concluso. (Com)