Recovery: Renzi, Piano Draghi ha anima e visione, soldi nostri figli in buone mani

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Pnrr) del presidente del Consiglio Mario Draghi "ha un’anima e una visione. Anima e visione che prima non c’erano. Punto". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. "Questa è la differenza più grande rispetto all’esecutivo precedente e alle polemiche del mese di dicembre 2020. A chi si domanda ancora: 'Valeva la pena subire tutte le polemiche che abbiamo subito per cambiare premier?', io rispondo: 'Non importa leggere i giornali internazionali, basta leggere il Pnrr e vi accorgerete da soli perché la risposta è affermativa". I soldi dei nostri figli sono finalmente in buone mani", conclude. (Rin)