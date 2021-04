Recovery: Meloni, scelta di esautorare Parlamento è stata politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, "la scelta di esautorare il Parlamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata politica perché noi di questo Piano non abbiamo saputo niente e non possiamo fare niente". Nel suo intervento nell’Aula della Camera, in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Pnrr, la parlamentare ha aggiunto: "Pensate sia normale, giusto, responsabile votare a scatola chiusa il Pnrr?". (Rin)