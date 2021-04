Lombardia: da Eegione ok al ministero per installazione sistema di accumulo energia in centrale di Voghera (Pv)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha detto sì al rilascio, da parte del ministero della Transizione ecologica, dell'autorizzazione unica al progetto della Società Voghera Energia spa, per installare un sistema di accumulo di energia nella Centrale termoelettrica di Voghera (Pv). L'obiettivo - spiega una nota della Regione - è ottenere un servizio di 'fast reserve' e altri servizi di rete secondo gli obiettivi ambientali ed energetici previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) 2030. "L'iniziativa - spiega Cattaneo - rientra nelle azioni di Regione Lombardia per migliorare le prestazioni ambientali di queste installazioni. Ma anche nella ricerca di qualità degli interventi e delle trasformazioni territoriali. Come istituzione operiamo infatti affinché tali interventi siano sempre più orientati a scelte ambientalmente compatibili".(com)