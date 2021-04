Licenza: Uncem Lazio, un abbraccio a famiglia di Romanzi, nostro vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con vero, vivo dolore, invio il mio abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che hanno voluto bene a Luciano Romanzi. Ci ha lasciati oggi, proprio il giorno del suo compleanno, dopo aver lottato per giorni contro il coronavirus". Lo afferma in una nota il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci. Luciano Romanzi, sindaco di Licenza, era vicepresidente dell'associazione. "Un uomo dalle straordinarie qualità umane, di grande intelligenza e animato dai migliori sensi di giustizia e fratellanza. Un vero socialista. Luciano era anche il vice presidente di Uncem Lazio, la nostra associazione. Un elemento prezioso che amava il suo territorio più di se stesso e aveva sempre una lucida visione sul da farsi per il bene collettivo. Ci mancherà tanto, come uomo e come politico".(Com)