Grecia-Francia: ministro Esteri Le Drian, sostegno a progetto per un’Europa unita e solidale

- È necessario promuovere un’Europa unita e solidale: la Francia sostiene la Grecia in questo percorso. È quanto si legge in una lettera di congratulazioni inviata dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, all'omologo greco, Nikos Dendias, in occasione del 200mo anniversario della rivoluzione greca del 1821. Nella lettera, scrive l'agenzia di stampa "Ana-Mpa" citando fonti diplomatiche, Le Drian ha sottolineato l'impegno della Grecia ad approfondire le relazioni bilaterali con la Francia in tutti i settori, così come gli sforzi comuni per rafforzare un'Unione europea responsabile e solidale, basata su valori come la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, che sono una priorità chiave del governo di Atene. In una conversazione telefonica i due ministri, inoltre, hanno concordato di tenere un incontro bilaterale, ad Atene o a Parigi, non appena le condizioni epidemiologiche lo permetteranno. (Gra)