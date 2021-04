Albania: Renzi, felice per vittoria Rama, ora garantire a Tirana reale accesso a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Edi Rama alle elezioni albanesi "è un fatto di grande rilievo per tutta l’Europa. Ora va garantita a Tirana una reale possibilità di accesso all’Unione europea". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. "Ricordate il discorso di Edi lo scorso anno durante il Covid? E la diretta Instagram con lui nell’ambito del progetto 'Ora d’aria'? Sono felice per Rama e per l’Albania. Dico ai leader europei: attenzione ai Balcani, attenzione ai Balcani, attenzione ai Balcani", conclude. (Rin)