Milano: Politecnico di Milano e Iulm insieme per progetto riqualificazione quartieri Sud Est

È stato presentato oggi il progetto Fabbrica di Quartiere per la riqualificazione dei quartieri del quadrante Sud Est Milano: Scalo Romana Corvetto Nord, Calvairate Ortomercato, Rogoredo Santa Giulia e Mecenate Case Bianche. Alla ricerca, guidata da Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) e Iulm, hanno partecipato, infatti, imprese e istituzioni pubbliche e private localizzate nel territorio come Conservatorio di Milano, Covivio, Fastweb, Fondazione Snam, Lendlease, Risanamento, Sogemi e il sindacato FenealUil. "Fabbrica di Quartiere - si legge in una nota del Politecnico di Milano - nasce con l'assunzione metodologica di partire dal "basso", considerando un sottoinsieme della città, un suo quartiere o un insieme di quartieri, che per dimensioni e caratteristiche sia significativo nello sviluppo della città contemporanea. Con questo cambiamento di prospettiva, propone un lavoro di ricerca, di definizione di strategie e di interventi possibili nei quartieri dell'area Sud Est di Milano con l'intento di attivare risorse per superare condizioni di perifericità e di marginalità". Nello specifico, Fabbrica di Quartiere ha individuato quattro elementi chiave di questo territorio: le popolazioni multietniche, le strutture e le infrastrutture di quartiere, le trasformazioni di aree dismesse e le imprese del quartiere. A partire da qui è stata elaborata una riflessione sul futuro di questo "sistema di quartieri".