Covid: tpl, rimodulato orario pomeridiano linee S per esigenze scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la ripresa delle attività in presenza per le scuole superiori di secondo grado, da un minimo del 70 per cento fino al 100 per cento nelle zone gialle e arancioni, l'articolazione oraria delle Linee S sarà rimodulata. Dal 3 maggio prossimo, infatti, i bus integrativi gestiti da Astral spa, per conto della Regione Lazio in collaborazione con Atac e Roma Servizi per la Mobilità, anticiperanno l'orario di servizio nella fascia pomeridiana. Saranno pertanto attivi dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, e non più dalle 16 alle 19. Tale rimodulazione, decisa all'esito delle riunioni del Tavolo Prefettizio di raccordo tra orari delle attività didattiche e Tpl, permetterà di intercettare appieno le esigenze degli studenti; favorirà inoltre il loro accesso alle scuole in totale sicurezza e consentirà di supportare ancora più efficacemente la rete di bus tradizionali e quella metropolitana. Restano invariate le fasce di servizio del mattino: dalle 7 alle 10, dal lunedì al sabato. Così in una nota congiunta Astral spa, Atac e Roma Servizi per la Mobilità.(Com)