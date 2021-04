Tunisia: ministro Finanze lancia una “nuova strategia” nei negoziati con l’Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tunisia negozierà con il Fondo monetario internazionale (Fmi) con una “nuova e migliore strategia” basata su “profonde riforme” per rilanciare l’economia. Lo ha detto il ministro dell'Economia, delle finanze e degli investimenti, Ali Kooli, parlando ieri a un incontro sullo sviluppo economico presso l’accademia delle scienze e delle arti di Beit Al Hikma, a Cartagine, vicino Tunisi. Si tratta di riforme che mirano a "una tassazione equa e ad una base imponibile più ampia, adattata al contesto economico attuale, attraverso la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione della stragrande maggioranza dei servizi, il miglioramento del potere d'acquisto dei consumatori, la governance della spesa statale, oltre a un programma di riforma delle imprese pubbliche e dei sussidi statali", ha detto il ministro. Secondo Kooli, i negoziati si baseranno quindi su programmi predefiniti e "punti chiari" e non su una dotazione finanziaria da concedere al Paese, come avveniva in precedenza. Il ministro ha recentemente dichiarato che l’imminente visita a Washington, all'inizio del prossimo maggio, mira a convincere l’Fmi e la Banca Mondiale a sostenere il programma di riforma dell'economia nazionale pianificato dall'attuale governo. (Tut)