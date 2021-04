India: Corte suprema autorizza impianto chiuso per inquinamento a produrre ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha importato 20 contenitori criogenici da dieci e da venti tonnellate di capienza per il trasporto di ossigeno per uso medico e li ha distribuiti in varie aree del Paese. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sanità. I contenitori criogenici sono stati destinati agli Stati del Madhya Pradesh, dell’Uttar Pradesh, del Rajasthan e del Gujarat e al Territorio di Nuova Delhi. Inoltre oggi la Corte suprema ha autorizzato la compagnia Vedanta Resources a riaprire la fonderia di rame della controllata Sterlite Copper a Tuticorin (o Thoothukudi), nel Tamil Nadu, affinché produca ossigeno, riconoscendo che è in atto “un’emergenza nazionale” causata dalla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Il governo statale del Tamil Nadu aveva emesso un ordine per la chiusura permanente di Sterlite Copper nel maggio del 2018, dopo violente proteste contro l’inquinamento generato dall’impianto in cui morirono 13 persone. (segue) (Inn)