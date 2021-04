India: Corte suprema autorizza impianto chiuso per inquinamento a produrre ossigeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione Sterlite si trascina da oltre due decenni, con denunce sull’inquinamento atmosferico e idrico da parte della comunità locale. Risalgono al 1995 le autorizzazioni ambientali e l’inizio della costruzione dello stabilimento; al 1996 l’avvio dell’attività e i primi ricorsi all’Alta corte; al 1997 le prime proteste popolari. Nel 1998 l’impianto fu chiuso per qualche settimana per provvedimento giudiziario, ma riaprì dopo l’impegno della compagnia a predisporre tutte le tutele necessarie. Un’altra chiusura d’autorità fu imposta dall’Alta corte nel 2010, ma revocata dalla Corte suprema. Tre anni dopo fu il Consiglio per il controllo dell’inquinamento a disporre la chiusura dopo una fuga di gas; di nuovo la Corte suprema consentì la riapertura, ma infliggendo una multa di un miliardo di rupie. (segue) (Inn)