India: Corte suprema autorizza impianto chiuso per inquinamento a produrre ossigeno (3)

- La carenza di ossigeno è indicativa della gravità della situazione sanitaria. Secondo il governo, Nuova Delhi ha allocato a 20 Stati 6.822 tonnellate al giorno, al di sopra delle 6.785 da loro richieste. La disponibilità è stata aumentata di circa 3.300 tonnellate al giorno. Il 12 aprile, stando ai dati del ministero della Sanità, in India risultavano una capacità produttiva di ossigeno di 7.127 tonnellate al giorno e un consumo di 3.842 tonnellate. Successivamente è stata effettuata una mappatura delle fonti in 12 Stati/Territori con un carico elevato di casi di contagio e sono stati individuati cento ospedali per l’installazione di nuovi impianti. Nel frattempo, è stato deciso di procedere a un appalto per l’importazione di 50 mila tonnellate. È stata lanciata anche l’iniziativa Oxygen Express, ovvero l’impiego di treni speciali delle Ferrovie Indiane per il trasporto di ossigeno medicale liquido e bombole attraverso corridoi cruciali. Dal 22 aprile a nuovo ordine è stata vietata la fornitura di ossigeno a scopo industriale a nove settori: produzione di fiale, farmaci, bombole, raffinazione petrolifera, siderurgia, centrali nucleari, trattamento delle acque reflue, purificazione di cibo e acqua, industrie di processo. (Inn)