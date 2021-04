Sicurezza: assessore De Corato a congresso Siap Milano, strumenti adeguati per difesa forze di polizia come taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna al più presto arrivare alla definizione del vostro contratto e fornirvi gli strumenti adeguati per la vostra incolumità. Mi riferisco ovviamente al taser. Un dispositivo che vi permetterebbe di non arrivare quasi mai allo scontro fisico con sbandati e balordi". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo in streaming, al nono congresso provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) di Milano. "Spesso mi trovo a ragionare su sentenze che lasciano a piede libero criminali nel giro di 24 ore - ha aggiunto De Corato - E leggo l'umiliazione di chi, come voi, rischia la vita per portare a termine un arresto e poi vedere il delinquente scarcerato nel giro di poche ore". Inoltre l'assessore De Corato ha rimarcato il ringraziamento della Regione Lombardia per "il lavoro degli agenti" e per quello che "hanno messo in campo durante questo periodo di pandemia". (com)