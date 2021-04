Somalia: fonti stampa, rinforzi dell'esercito a Mogadiscio per preparare offensiva contro i ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi aerei che trasportano militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) provenienti da Dusa Mareb e Belet Uen sono atterrati all'aeroporto "Adan Adde" di Mogadiscio per fronteggiare l'insurrezione delle truppe ribelli. Lo riferisce il quotidiano online "Somali Guardian". La notizia giunge dopo che fonti citate dai media somali riferiscono che il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" avrebbe ordinato di ritirare le truppe da alcune aree del fronte prima dell'offensiva pianificata contro le roccaforti dell'opposizione nel nord di Mogadiscio, vale a dire i sobborghi di Fagah e Sana. Gli scontri sono iniziati domenica scorsa in seguito all'ammutinamento - avvenuto il giorno prima - di alcuni militari dalle loro basi nella regione del Medio Scebeli. Violenti scontri si sono registrati dopo che i militari ribelli si sono riversati a Mogadiscio e in alcuni dei sobborghi settentrionali della capitale, tra cui Fagah e Sana, mentre alcuni candidati dell'opposizione hanno denunciato che le loro case sono state attaccate dalle forze filogovernative. Secondo i media locali, le forze ribelli sarebbero formate da circa un centinaio di uomini armati. (segue) (Res)